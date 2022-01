„Mi-a fost afectată imaginea și cariera!”. Edi Iordănescu, noi precizări după plecarea de la FCSB

Antrenorul în vârstă de 43 de ani a plecat cu scandal de la formația roș-albastră, asta după ce Gigi Becali a intervenit în viața echipei sale și nu și-a onorat promisiunile făcute!

Edward Iordănescu s-a despărțit după doar două luni și jumătate de FCSB, timp în care a bifat opt victorii, două remize și o înfrângere. În ciuda faptului că echipa se afla pe un tren ascendent și continua urmărirea liderului CFR Cluj, Gigi Becali a decis că este timpul să se implice din nou, iar acest lucru l-a scos din minți pe tehnician.

Acum, la mai multe luni de la eveniment, Iordănescu Jr. a povestit de ce a renunțat la clauza în valoare de 500.000 de euro, deși această sumă era prevăzută în contract. Totodată, antrenorul a dorit să îi răspundă și lui Victor Pițurcă, după ce acesta l-a acuzat că suferă din punct de vedere psihologic și nu rezistă presiunilor din partea patronilor.

„Nu are legătură cu partea mentală. Am luat și CFR-ul într-un moment greu și am luat campionatul și Supercupa. Experiența mă ajută să fiu echilibrat din punct de vedere emoțional, dar, când lucrezi pentru un om care îți promite niște lucruri și îți dai seama că vrea să se implice la un nivel la care eu n-am fost de acord, îți dai seama că-ți faci rău ție dacă vei continua. Când ajungi la concluzia că nu mai ai perspective și e doar o chestiune de timp până se va rupe totul, nu ajungi decât să prelungești agonia.

În ceea ce privește clauza, eu am plecat, am renunțat la ea. Dacă rămâneam, patronul n-ar fi plătit niciodată clauza aia și mergeam, așa, într-o moarte clinică. M-a deranjat că mi-a fost afectată imaginea și cariera. Am fost adus din postura de antrenor campion, cu rezultate, și nu am bătut eu ușa nimănui, dimpotrivă.”, a declarat Edi Iordănescu, la ProX.