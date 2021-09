Edi Iordănescu, avertizat în privinţa relaţiei cu Gigi Becali: ,,Va încălca tot și o să aducă un alt antrenor”

Edi Iordănescu, antrenorul cu mână liberă la FCSB, a declarat că se bucură de sprijinul lui Gigi Becali în ceea ce priveşte echipa ,,roş-albastră”.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a vorbit despre relaţia dintre Edi Iordănescu şi Gigi Becali, patronul lui FCSB.

Acesta este de părere că dacă formaţia cu baza de pregătire în Berceni nu va reuşi rezultate pozitive, Gigi Becali îşi va încălca toate promisiunile făcute lui Edi Iordănescu şi va aduce la club un alt tehnician.

,,FCSB e o echipă doar de locurile unu-doi și dacă nu este acolo cu siguranță că patronul va avea continuu intenția, chiar starea de a intra peste un antrenor oricât de bun ar fi el. El nu ține cont de banii din clauzele din contract, ci mai mult de măsurile umane, cele angajate. De aia spun că dacă FCSB-ul nu va merge, va încălca tot și o să aducă un alt antrenor.

Nu am vorbit cu domnul Becali după meciul cu Dinamo. Nu are niciodată astfel de lucruri de amiciție. Am mai vorbit câteodată, dar nici de cum să comentăm asemenea evenimente. E greu de spus dacă nu se va implica. Deocamdată e calm pentru că lucrurile trebuie să intre în normalitate. Dar nu pe locul șapte cum sunt acum!”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Fanatik.