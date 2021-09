Edi Iordănescu, „călăul” antrenorilor din Liga 1? Ce spune despre demiterea lui Mutu de la Craiova

Tehnicianul FCSB-ului a contribuit decisiv la demiterea lui Dario Bonetti de pe banca lui Dinamo, în urma victoriei din derby-ul din runda a opta!

Edi Iordănescu a izbutit să obțină primul succes pe banca roș-albaștrilor chiar împotriva marei rivale, însă umilința trăită de „câini” nu a putut fi trecută cu vederea prea ușor de conducătorii alb-roșilor, care au găsit și principatul vinovat. Astfel, Bonetti a fost demis din Ștefan cel Mare, după doar două luni de la instalare.

O situație delicată are și Adrian Mutu în momentul de față, pe banca celor de la FC U Craiova. „Briliantul” nu are debutul de sezon așteptat la cârma oltenilor, iar potrivit ultimelor informații, Adrian Mititelu se gândește serios să îl înlocuiască pe acesta, în cazul unui nou rezultat negativ cu FCSB. Întrebat despre consecințele pe care le-ar putea lăsa în spate, Edi Iordănescu a răspuns că nu urmărește sub nicio formă să facă „victime”.

”Eu nu lucrez să schimb antrenori. Nu mă compar cu nimeni, nu fac comparații, n-am făcut-o niciodată. Nu mă consider cu nimic mai inferior, cu nimic superior, poate mă consider doar diferit. Pe mine mă interesează punctele, nu ce se întâmplă pe băncile adversarilor. Îmi pare rău pentru Dario. Nu cred că e în pericol Adi Mutu! Adi este un antrenor foarte preocupat, știu ce vorbesc, îi văd un viitor strălucit!”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare duelului cu FC U.