Edi Iordănescu, cerut la naţională: ,,Mi-ar fi plăcut să vină el după noi”

Federaţia Română de Fotbal este foarte aproape de a numi un nou selecţioner la naţională, după ce Mirel Rădoi nu a mai vrut să continue pe banca tehnică.

Acum, cel mai probabil, Ladislau Boloni este ce care va prelua frâiele. Tehnicianul se află deja în România, unde a negociat cu Federaţia preluarea postului.

Nicolae Dică, fostul secund al lui Mirel Rădoi la naţională, spune că la naţională şi l-ar fi dorit pe Edi Iordănescu. Acesta a explicta şi motivele pentru care l-ar fi ales pentru această funcţie.

,,Mie mi-ar fi plăcut ca Edi să vină la ehipa națională după noi. Despre el aș putea să spun ce filosofie are, ce principii are, pentru că le-am văzut la CFR Cluj, la Gaz Metan Mediaș, la FCSB. El este unul dintre antrenorii care gândește la fel cum gândeam și noi ( n.r. – Nicolae Dică și Mirel Rădoi), din ce am văzut eu că a pus în practică la echipele la care a fost.

S-a dus și la CFR Cluj și a încercat faza ofensivă, să vină cu inițiere de la portar cu fundașii centrali, ceea ce pe timpul lui Dan Petrescu, sau acum, nu se întâmpla foarte des când prindeau o echipă care să facă pressing sus. Edi s-a dus și a făcut treaba asta, a încercat să facă treaba asta. Dar că nu o făcea mereu, ok.”, a declarat Nicolae Dică, pentru Telekom Sport.

Ladislau Boloni, aproape să fie numit pe banca tehnică a naţionalei

Dacă totul va decurge perfect la negocierile dintre FRF şi Boloni, antrenorul ar urma să semneze noul angajament în această săptămână şi să fie prezentat ulterior în cadrul unei conferinţe de presă.

Boloni ar urma să debuteze pe banca primei reprezentative în luna martie a acestui an. România va juca două meciuri amicale, cu Israel, iar cea de-a doua adversară ar putea fi Grecia.

Ladislau Boloni are o experienţă de 27 de ani ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.