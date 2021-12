Edi Iordănescu, detalii din culise despre plecarea lui Florin Tănase! Unde va suferi FCSB

Florin Tănase se află în negocieri avansate cu Al Nasr, locul șase din Emiratele Arabe Unite, astfel că poate pleca de la FCSB după cinci ani și jumătate.

Despre această iminentă mutare a vorbit și Edi Iordănescu, cel care l-a avut sub comandă, în perioada petrecută la vicecampioana României, pe fotbalistul care va împlini 27 de ani pe 30 decembrie.

Fostul tehnician al ”roș-albaștrilor” a punctat care a fost motivul deciziei lui Tănase de a pleca de la FCSB, dar și ce va avea de pierdut clubul odată cu despărțirea de căpitan.

„Cred că nu va fi ușor dacă se confirmă această mutare. Tase (n.r. Tănase) merită acest pas pentru că a oferit multe clubului. Anul trecut a ieșit golgheterul campionatului în mod detașat. Și-a demonstrat valoarea. E și un jucător al echipei naționale. Financiar, pentru el, pentru cariera lui, pentru familia lui, ar fi un pas bun, firesc.

Clubul ar trebui să îl susțină și să îl înțeleagă. Fotbalistic, dacă se va materializa, va fi o pierdere. Eu nu l-am avut foarte mult timp. I-am simțit lipsa când nu a fost, m-am bucurat când a revenit.

Știu ce înseamnă Tănase pentru FCSB. Cu disciplină, cu ordine, cu ierarhie firească, grupul are capacitatea să reușească să se repoziționeze, să se mai aducă 2-3 jucători și să facă mai puțin resimțită plecarea lui.

FCSB pierde un lider în vestiar, o voce importantă, un jucător inteligent. Grupul e unul foarte bun, îmi pare rău că nu am putut să îi am la dispoziție. Mă bucur că au continuat rezultatele pozitive. Asta certifică faptul că se lucrează bine, dar și că eu am gestionat așa cum trebuie în perioada grea când am fost acolo. Asta înseamnă și că Toni (n.r. Petrea) face o muncă bună. E și meritul lui”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digi Sport.