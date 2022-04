Edi Iordănescu, dezamăgit de organizarea Nations League: „E un of al meu!” – Cum își dorește selecționerul să-i ,,resusciteze” cariera lui Olimpiu Moruțan

Naţionala României se pregăteşte pentru EURO 2024, care trece prin Nations League. Edi Iordănescu a urmărit atent adeversarele României din Nations League și vrea să-l ,,resusciteze” pe Olimpiu Moruțan.

„Voi participa la două jocuri, Fenerbahce cu Gaziantep, după care voi fi și la un joc al lui Galatasaray. Să vedem ce se întâmplă cu Moruțan. L-am descoperit, e un jucător cu potențial, îmi doresc să nu-l pierdem. Aș vrea să-l văd și pe Mitriță. Face parte din munca mea și din profilul muncii pe care am ales-o, să discut cu ei și cu oamenii care lucrează. O să fiu pe Giulești, în ziua de Paști o să fiu la Voluntari – CFR Cluj.

Am fost și la meciuri de play-out, o să mai merg. Vreau să înțeleagă cine trebuie. Îi urmărim, suntem acolo. Am plasat către colaboratori. Ne strângem cu toții, nu e săptămână să nu vedem fiecare jucător care are șanse de convocare. E important ca ei să știe că îi urmărim, că suntem atenți, și că nu putem să greșim de două ori”, a spus Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.