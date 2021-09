Edi Iordănescu, dezvăluiri din relaţia pe care o are cu Gigi Becali: ,,Susţine necondiţionat echipa”

FCSB s-a distrat cu Dinamo în ceea ce înseamnă derby de România. Formaţia ,,roş-albastră” s-a impus cu scorul de 6-0 pe Naţional Arena, duminică seara.

După ce a analizat jocul echipei sale în meciul contra celor de la Dinamo, Edi Iordănescu a mărturisit astăzi ce relaţie are cu Gigi Becali, patronul formaţiei cu baza în Berceni.

Acesta spune că Gigi Becali ştie tot ce se întâmplă la formaţia ,,roş-albastră”, fie prin intermediul său, fie prin intermediari. Omul de afaceri susţine în totalitate echipa FCSB-ului, mai declară Edi Iordănescu.

,,Mulţumesc public celor care imi sunt alături. Aveam nevoie de acest rezultat. Am o maturitate care îmi permite să fiu echilibrat şi să nu fiu antrenorul ultimului rezultat. Am pus lucrurile pe picioare pentru moment. Am revenit ca putere mentală şi ca încredere.

Dacă eu las totul şi sunt alături de ei, de jucători, aştept şi eu ca ei să livreze. Avem un patron care susţine necondiţionat echipa. Condiţiile foarte bune şi salariile la zi. Nu sunt obişnuit cu asta, ci cu datorii la mine şi la echipă. Dacă avem liniştea să ne pregătim şi să jucăm, trebuie să facem rezultate.

Am susţinerea necondiţionată a patronului şi înţelegerea lui. În sensul în care recunosc faptul că tot ce mi-a promis până acum s-a ţinut de cuvânt, este la curent cu tot ce se întâmplă la echipă. Eu mă asigur ca să ca tot ceea ce se întâmplă la echipă să fie informat. O fac direct, personal, sau prin intermediar.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru AS.ro.