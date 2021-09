Edi Iordănescu, după ce a intrat în istoria derby-urilor FCSB – Dinamo: „Scorul este pentru suporteri”

FCSB a învins-o, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, într-un meci din etapa a opta a Ligii 1.

„Nu ne așteptam. Ne-am dorit să pregătim jocul cât mai bine. Trebuie să regăsim spiritul. E o chestie de timp. Trebuie să accelerăm procesul pentru că sunt foarte multe puncte de recuperat. Scorul este pentru suporteri, punctele sunt pentru echipă.

Rezultattul intră în istorie. Am fost atenți în prima repriză, apoi ne-am descătușat. E un nou început. Nu e ușor după ce vii cu patru goluri primite de la Cluj, să marchezi șase cu Dinamo.

La Cluj ne-a dezavantajat foarte mult și terenul, am fost naivi. Nu am pregătit în mod special acest joc. Am încercat să reparăm moralul după jocul de la Cluj și să țin echipa departe de orice fel de comentarii negative.

Mă bucură că au marcat ambii (n.r.: Keșeru și Valentin Gheorghe) la debut. Avem nevoie să-l recuperăm pe „Budi” și pe ceilalți jucători accidentați. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo”, a declarat Edi Iordănescu, la finalul meciului.

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul 5, cu 12 puncte. La finalul partidei, jucătorii au sărbătorit victoria, în vestiar.

Citeşte şi VIDEO | REZULTAT INCREDIBIL ÎN DERBY-UL FCSB – DINAMO. ȘASE GOLURI MARCATE PE ARENA NAȚIONALĂ