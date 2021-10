Edi Iordănescu, în corzi după 5 victorii consecutive: „FCSB juca mai bine înainte să vină el”

FCSB s-a impus la limită în fața celor de la Chindia Târgoviște, scor 1-0, în cadrul etapei a 11-a din Liga 1.

Deși a jucat cu un om în plus încă din minutul 8 al meciului, vicecampioana României a reușit să obțină toate cele trei puncte datorită unui penalty transformat de Constantin Budescu la ultima fază a partidei.

Despre întâlnirea dintre FCSB și Chindia a vorbit și Vasile Miriuță, care este de părere că formația bucureșteană evolua mai bine înainte de Edi Iordănescu, decât în mandatul acestuia, chiar dacă a ajuns la cinci victorii consecutive.

De asemenea, fostul antrenor de la CFR sau Dinamo nu înțelege de ce FCSB a sărbătorit așa de excesiv, în opinia sa, o victorie în fața dâmbovițenilor.

”Se bucurau de parcă au câștigat Champions League. Te bucuri că bați așa Chindia? E o victorie mincinoasă.

Nu am nimic cu ei, dar FCSB juca mai bine înainte. FCSB juca mai bine înainte să vină Edi Iordănescu, echipa arăta mai bine. Asta e părerea mea. De mult timp am spus, nu e prima dată, și înaintea meciului cu Chindia am spus că FCSB joacă slab”, a declarat Vasile Miriuță. pentru Look Sport.