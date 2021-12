Edi Iordănescu, în ofensivă! Ironie fină la adresa lui Gigi Becali: ,,Exact ca la noi”

Edi Iordănescu a plecat de la FCSB după un scurt mandat. Acesta nu a mai putut colabora cu Gigi Becali şi a decis să părăsească echipa ,,roş-albastră” fără compensaţii financiare.

La mai bine de o lună de zile de la plecarea de la FCSB, Edi Iordănescu a lansat o ironie fină la adresa lui Gigi Becali, cu care a rupt legătura de la despărţirea dintre cele două părţi. Tehnicianul a distribuit pe contul său de Facebook o declaraţie a lui Jurgen Klopp, despre ceea ce înseamnă un antrenor de fotbal.

Pe lângă share-ul pe care i l-a dat postării, Edi Iordănescu a adăugat şi textul: ,,Exact ca la noi.”

,,Înainte de a ajunge la Liverpool am avut o întâlnire cu proprietarii clubului. Le-am cerut să nu fiu dat afară chiar dacă nu câștig nimic în primii 2 ani. Nu este o chestiune de contract sau de pretenții. Pur și simplu cred că unui antrenor trebuie să i se acorde timp să creeze chimia potrivită între echipă, antrenor, club, suporteri. Acesta este singurul mod de a câștiga și nu se poate face într-un an sau doi. Este nevoie de timp. Se poate întâmpla și să câștigi în primul an, dar nu e victoria antrenorului.

Văd cluburi care dau afară antrenorii după un an sau chiar după 3-4 luni. Toate acestea sunt absurde. Nimeni nu are o baghetă magică. Mi-a luat 4 ani ca să câștig și 3 ani să îmi fac înțeles conceptul despre fotbal și ideile mele. Jucătorii mei pentru mine acum dau totul, ei mi-au intrat în cap și eu am intrat în al lor. Suntem un singur om.

De foarte multe ori aud: „Este un club care trebuie să câștige imediat”. Dar ce înseamnă? Nimic mai fals. Un club important trebuie să concureze întotdeauna pentru obiectivele principale, cu siguranță, dar victoria depinde de multe lucruri. Un club important trebuie să concureze întotdeauna pentru obiectivele principale, cu sigurață, dar victoria depinde de multe lucruri. Un club câștigă atunci când este în simbioză cu antrenorii și jucătorii. Celelalte victorii servesc doar pentru a umple manourile de mesaje, și nu inimile oamenilor. Poate că sunt romantic, dar asta este gândirea mea.”, mai apare în discursul lui Jurgen Klopp, pe care l-a distribuit, Edi Iordănescu.