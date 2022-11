Edi Iordănescu, încrezător după victoria la scor cu Moldova: „Fotbalul românesc are potențial și are viitor!”

Naționala României a încheiat anul centenarului cu o victorie la scor (5-0 contra Moldovei). La finalul partidei, Edi Iordănescu a oferit o primă reacție.

Mai exact, selecționerul României a fost încântat de succesul obținut, chiar dacă i-au lipsit mulți jucători. De asemenea, Iordănescu consideră că fotbalul românesc are viitor.

„Fotbalul românesc are potențial și are viitor!”

„Mă aventurez să fac câteva aprecieri și concluziii. Per total, a fost o acțiune bună. Ne-au lipsit mulți jucători, dar alegerile cred că au fost inspirate. Am făcut trei reprize bune din patru, încheiem anul cu o victorie, am debutat mai mulți jucători foarte tineri.

Nu am o statistică, dar cred că e cea mai tânără echipă folosită la națională. S-au întâmplat multe lucruri bine și începem să primim niște semnale din partea unor jucători care pot să intre în circuitul echipei naționale. Echipa a făcut un joc bun, a avut tonus, a avut alt curaj decât în prima repriză a jocului cu Slovenia. Sigur, lumea etichetează repede, dar să nu uităm că am întâlnit prima garnitură a Sloveniei și prima garnitură a Republicii Moldova.

Sunt jucători care ies la rampă, sunt jucători care arată că pot lărgi un pic grupul nostru cu care v-am obișnuit în ultima perioadă. Sunt semne că fotbalul românesc are potențial și are viitor, dar trebuie să fim atenți cum îi creștem, dar și să înțeleagă ce le-am transmis acum la final.

Mesajul este că ce s-a întâmplat acum îi obligă foarte tare pentru perioada următoare. Aș vrea să le transmit suporterilor naționalei ceva cu ocazia de 1 decembrie. Le-am oferit un cadou mic, dar avem convingerea că naționala are viitor”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Pro Arena.