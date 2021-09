Edi Iordănescu, indispus după victorie: „M-a supărat lipsa de șmecherie fotbalistică. E inexplicabil”

FCSB s-a impus la limită cu Academica Clinceni, scor 3-2, în etapa a zecea a Ligii 1. Bucureștenii au condus cu 2-0 și 3-1, dar ilfovenii au redus din diferență de fiecare dată.

Au marcat înainte de intrarea la cabine golul de 1-2, iar în minutele de final, au redus din handicap, astfel că s-au recunoscut învinși doar la un gol diferență.

Acest aspect l-a deranjat teribil pe Edi Iordănescu, cel care a criticat echipa pentru lipsa de concentrare și atenție din anumite momente ale jocului. Antrenorul a specificat faptul că elevilor săi le-a lispit ”șmecheria fotbalistică”. Cu toate acestea, FCSB a urcat pe podium, cel puțin provizoriu.

„Nu ne putem bucura de victorie așa cum ar fi trebuit acum. Mă supără că arătăm multă lipsă de maturitate și de inteligență fotbalistică. Am contrapresat când am pierdut mingea, am avut o circulație bună a mingii și trebuia să gestionăm cu totul altfel ce a urmat. E foarte rău când ai 2-0 și lași controlul jocului. După care, intri cu 2-1 la pauză. Am marcat în repriza a doua, am avut bară, dar trăim din nou periculos cu un gol primit pe final. Trebuie să înțelegem că jocul de fotbal e construit din momente. Dacă nu înțelegem asta, e foarte greu să nu ne expunem.