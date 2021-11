Edi Iordănescu, la ora mărturisirilor: ,,M-am enervat şi la un moment dat am ripostat”

Edi Iordănescu s-a despărţit de FCSB după doar trei luni de zile. Acesta nu a acceptat ca patronul ,,roş-albaştrilor” să intervină peste el la echipă.

Astăzi, după ce a mers la baza din Berceni, pentru a-şi strânge lucrurile şi a-şi lua la revedere de la jucători, Edi Iordănescu a mărturisit ce l-a făcut să renunţe la gruparea patronată de Gigi Becali. Tehnicianul s-a despărţit de FCSB fără compensaţii financiare.

,,Am primit zeci de mesaje. Le-am citit, din respect pentru dânsul (n.r. Gigi Becali). M-am enervat la un moment dat și am ripostat, pentru că deja erau multe mesaje, nu mai înțelegeam ce dorește. Dânsul vrea sa conducă în felul lui și este dreptul lui, până la urmă. Fiecare, cum își așterne așa doarme. Nu îmi permit să dau sfaturi la nimeni. Fiecare știe la ce se angrenează. Eu pot spune că în aceste 3 luni nu am făcut niciun pas îns spate în raportul cu Gigi Becali și eu am luat toate deciziile.

Chiar nu vreau să mă pierd în detalii. Eu le-am promis jucătorilor, din prima zi, privindu-i în ochi, că voi face totul pentru ca ei să fie protejați, respectați. Le transmit să fie demni, să-și respecte onoarea, dar și clubul și patronul, pentru că sunt plătiți aici. Momentul plecării a venit mai repede decât mă așteptam eu și are legătură cu fotbalul, cu patronul.

E un moment emoționant, chiar dacă s-a mutat baza în altă parte. Nu m-ați mai văzut niciodată emoționat. Am simțit că pe zi ce trece se crea o anumită unitate, o anumită familie. Sunt lucruri care se creează în timp.”, a declarat Edi Iordănescu, citat de Digisport.