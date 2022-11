Edi Iordănescu, lăudat de fostul său elev: „Am fost încântat de cum a lucrat acolo! E un antrenor bun, are nevoie de continuitate!”

Edi Iordănescu a preluat echipa națională a României la începutul acestui an. Selecționerul a fost criticat vehement de lumea fotbalului românesc, mai ales pentru campania eșuată din Nations League.

Se pare că fostul său elev este de altă părere. Raul Costin a colaborat cu Edi Iordănescu la FC Vaslui în 2012. Iată ce a spus despre tehnician.

„La națională, cred că are nevoie de continuitate!”

„Cu Edi Iordănescu am lucrat la Vaslui, o scurtă perioadă. Am fost încântat de cum a lucrat acolo. Pregătește bine meciurile, e riguros, te motivează destul de bine, știa ce să ceară fiecărui jucător. Cât am lucrat cu el a fost foarte ok. E un antrenor bun.

Cred că a făcut treabă bună și la cluburile la care a fost ulterior. La națională, cred că are nevoie de continuitate, de înțelegere pentru munca sa, pentru că ultimii selecționeri au avut la dispoziție cam același lot și am așteptat rezultate de la fiecare. Cred că avem nevoie de continutate la nivel de bancă tehnică pentru a putea crește și a avea rezultate bune” , a spus Raul Costin, pentru Sport.ro