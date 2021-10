Edi Iordănescu, lăudat pentru felul în care gestionează relația cu patronul: „Este destul de abil și inteligent!”

Antrenorul FCSB-ului pare că reușește în continuare să dețină controlul la echipa roș-albastră, la aproape două luni de la instalare!

Gigi Becali este recunoscut pentru lipsa de răbdare pe care o are cu proprii fotbaliști și antrenori, astfel că devenise deja un obicei ca afaceristul din Pipera să dicteze totul la formația roș-albastră. Cu toate acestea, odată cu numirea lui Edi Iordănescu, patronul echipei a anunțat că îi va oferi acestuia putere deplină și nu se va mai băga peste deciziile sale.

Fostul internațional român, Viorel Moldovan, a ținut să îl laude pe tehnicianul FCSB-ului pentru felul în care gestionează situația de la club. Totodată, Moldovan a avut cuvinte frumoase și la adresa afaceristului din Pipera, pe care îl apreciază pentru modul în care a investit la echipa sa.

„Pe Edi îl știu ca un antrenor foarte implicat, foarte dedicat, nu știu ce raport are cu Gigi Becali, dar cred că este destul de abil și inteligent să gestioneze unele momente mai dificile.

FCSB este o echipă cu jucători interesanți, tineri, aici este meritul lui Gigi Becali. El a reușit să aducă acești jucători. Apreciez ce face Gigi Becali cu acești tineri români. A investit foarte mult, aducând jucători tineri, pe care să-i vândă mai departe. Fotbalul a devenit un business”, a mai spus Viorel Moldovan, potrivit Antena Sport.

Ce spune Edi Iordănescu despre relația cu Gigi Becali

„În primul rând, cred că avem o comunicare bună. Faptul că ne-am spus de la început ce vrem și ce așteptări avem a clarificat lucrurile. Nu vreau să vorbesc despre ce a fost în trecut la FCSB, au fost antrenori buni și foarte buni aici de-a lungul timpului, dar acum vorbim de o altă abordare.

Fiecare tehnician are filozofia lui și eu am spus de când am venit că nu pot să schimb lucrurile de pe o zi pe alta. E nevoie de timp, e nevoie de muncă și de foarte multă repetiție. M-am angrenat într-un proiect pe care mi l-am asumat, este o provocare importantă pentru mine și să munca nu este deloc ușoară, să știți.” a spus Edi Iordănescu, pentru Realitatea Sportivă.