EXCLUSIV | Mesaj clar pentru Gigi Becali! Edi Iordănescu anunță: „Nu sunt magician și nu am o baghetă magică!”

Roș-albaștrii au bifat al cincilea succes sub comanda lui Edi Iordănescu și au urcat până pe locul 3 în clasament, după 11 etape!

FCSB continuă să se afle pe un tren ascendent în ultimele partide, iar victoriile pe linie din ultimele partide de campionat i-au păstrat pe bucureșteni la 9 puncte de liderul CFR Cluj. Cu toate acestea, patronul echipei își dorește ca vicecampioana României să ajungă cât mai repede pe prima poziție și să îi îndeplinească principalul obiectiv, câștigarea campionatului.

Până atunci însă, Edi Iordănescu a anunțat că mai este foarte mult de lucru la echipă și îl îndeamnă pe afaceristul din Pipera să aibă răbdare. Antrenorul în vârstă de 43 de ani a dezvăluit că nu are o baghetă magică, dar are mare încredere că elevii săi se vor ridica la așteptările sale în viitorul apropiat.

„Eu îmi doresc ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine la echipă. Poate din afară pare că acest proces este ușor și simplu, dar când ești implicat în interior este total diferit. Echipa răspunde bine, însă este foarte mult de muncă. Văd multă implicare, concentrare și atunci nu ai cum să nu asimilezi.

Sunt lucruri bune pe care le identific împreună cu staff-ul, însă am zis-o încă de la început că nu sunt magician și nu am o baghetă magică. Echipele unde eu am activat au produs fotbal și au avut rezultate. Așa sper să se întâmple și aici, însă este nevoie de timp, muncă și de puțină șansă.”, a spus Edi Iordănescu, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.