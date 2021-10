Edi Iordănescu, mulţumit de elevii săi: ,,Echipa a câştigat jocul pentru că a arătat caracter”

Edi Iordănescu, antrenorul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul jocului cu FC Argeş, din cadrul etapei a 14-a a Ligii 1, terminat cu o victorie, scor 2-1

Golurile partidei de la Buzău au fost marcate de către Martin Raynov, în minutul 62, respectiv Octavian Popescu, în minutul 68, şi Valentin Gheorghe, în minutul 71.

La finalul jocului cu FC Argeş, Edi Iordănescu s-a declarat mulţumit de elevii săi care veneeau după o perioadă îndelungată de inactivitate. Acesta a mărturisit că la un moment dat jucătorii săi s-au sufocat.

,,Echipa a câștigat jocul pentru că a arătat caracter. Ne-am așteptat la un joc dificil, am întâlnit un adversar greu, care traversa o perioadă foarte bună. Noi am traversat o perioadă dificilă. Mă așteptam să intrăm greu în joc, ne-am sufocat. În prima repriză au fost multe momente în care n-am așezat jocul, n-am acoperit terenul într-o manieră care să ne ajute. N-am avut claritate la construcție și am făcut ca în prima repriză să nu ne creăm multe ocazii, deși am avut una mare, dar n-am înscris.

În repriza a doua am văzut o altă dinamică, o altă verticalitate. E adevărat că banca a făcut diferența. E un subiect pe care-l punctez. Jucătorii care vin de pe margine trebuie să aducă un plus, mai ales când ai jucători care nu pot duce 90 de minute și mai ales că acum putem face 5 schimbări.

Puteam să-i introduc pe Vali Gheorghe și Octavian Popescu de la pauză, dar nu știam cât pot duce. Doar cei care n-au fost în pielea noastră ne-au criticat. Încet, încet lucrurile se vor așeza pentru noi. Nu vreau să pun presiune pe Florinel Coman, el lucrează extrem de serios. Ne e dor de el, îl așteptăm înapoi. Sunt sigur că necesită timp. Peste 4 zile avem un meci foarte greu, nu ne e ușor să jucăm în deplasare și atunci când trebuie să jucăm pe teren propriu.”, a declarat Edi Iordănescu, la finalul jocului cu FC Argeş.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul 3 în Liga 1, unde a acumulat 27 de puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la FC Argeş au rămas pe locul 9 în campionat, cu 21 de puncte acumulate din 14 meciuri disputate.