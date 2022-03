Edi Iordănescu, mustrat de Ilie Dumitrescu: ,,Dacă la un joc amical nu te ridici la un nivel bun, la un meci oficial sunt probleme”

Ilie Dumitrescu i-a transmis un sfat lui Edi Iordănescu înainte de confruntarea Israel – România. Fostul mare internațional este de părere că selecționerul mai are nevoie de timp pentru a-și implementa filosofia de joc.

După înfrângerea în fața Greciei cu 1-0, Edi Iordănescu a egalat un record negativ care data de 55 de ani. Mai precis, tehnicianul a devenit primul selecționer al “tricolorilor” care pierde meciul de debut, pe teren propriu, după Angelo Niculescu, în 1967.

,,Nu a fost un început rău pentru echipa națională. Am pus presiune, am stat în jumătatea adversă, am avut o ocazie importantă prin Mitriță. Cu puțină șansă putea să înscrie. Din momentul ăla, s-a întâmplat o chestie neașteptată. Au fost probleme în dezvoltatea jocului în zona de mijloc, foarte multe greșeli la anumiți jucători.

Am pierdut din posesie, ei au urcat, a fost golul anulat care a contat psihologic foarte mult pentru greci. După golul ăla nu am mai putut să ieșim, să avem acțiuni, în benzi nu am mai produs. Pușcaș a fost puțin departe, nu a fost în joc, nu a fost activ. Nici fundașii laterali nu au reușit să aducă un plus pentru echipa națională. Edi e adeptul să nu facă schimbări la pauză. Și la echipele de club schimba prin minutul 60-65. Au intrat, au adus un plus, am avut momente bune de joc. Un gol poate să destabilizeze psihologic adversarul.

E un prim test. El are acum o idee de ce înseamnă campionatul nostru și un meci la nivel internațional, chiar și amical. La un meci oficial, lucrurile se schimbă. Adversitatea este și mai mare, încărcătură, presiune. Dacă la un joc amical nu te ridici la un nivel bun, la un meci oficial sunt probleme. Edi mai are nevoie de ceva timp. Pleci cu o imagine ca selecționer, dar nivelul este puțin diferit. Mai e nevoie de încă un test, apoi trebuie să tragă o concluzie și cu siguranță va avea o idee și un nucleu important conturat cu care să abordeze meciurile din această campanie de Liga Națiunilor”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.