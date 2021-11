Edi Iordănescu, noul selecționer al României? Gigi Becali e sigur: „Se eliberează postul și vrea să profite”

Patronul roș-albaștrilor continuă să susțină faptul că antrenorul în vârstă de 43 de ani a decis să renunțe la postul de la FCSB pentru a face pasul către echipa națională!

Edi Iordănescu a devenit liber de contract după experiența de doar trei luni de la echipa lui Gigi Becali, însă afaceristul este de părere că totul s-a întâmplat cu bună știință. Concret, finanțatorul bucureștenilor a dezvăluit că deține o informație potrivit căreia Iordănescu Jr. ar fi plecat de la FCSB cu gândul de a-i lua locul lui Mirel Rădoi, care, cel mai probabil, nu își va mai prelungi înțelegerea cu FRF.

“Nu știu de ce s-a supărat așa, eu nu am vrut niciodată să îl dau afară. Dar mi-a zis cineva că vrea la națională pentru că acum se eliberează postul și vrea să profite”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Edi Iordănescu: „Nu m-a sunat nimeni de la națională!”

„Eu nu am nicio ofertă în momentul acesta. Nu m-a sunat nimeni de la națională și asta pot proba cei de acolo. Eu nu am vrut să plec de la FCSB. Am avut două oferte în ultima lună, ambele de afară. Una dintre echipe îmi plătea și clauza de reziliere. Gigi putea să facă bani dacă îmi spunea că nu mă mai vrea. Iar eu am refuzat ambele oferte, încă de la primul telefon. Agenții pot confirma”, a fost mesajul pe care Edi Iordănescu, potrivit Radio Sport 1.