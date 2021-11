Edi Iordănescu nu duce lipsă de oferte! Antrenorul a vorbit despre posibilitatea de a deveni selecționer

Antrenorul în vârstă de 43 de ani și-a reziliat astăzi înțelegerea cu FCSB, iar în momentul de față poate reprezenta o variantă interesantă chiar și pentru conducătorii FRF!

Adus cu mare fast de către Gigi Becali la echipa sa, Edi Iordănescu își încheie mandatul pe banca roș-albaștrilor după doar 12 meciuri. Dat ca o posibilă variantă pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi la prima reprezentativă a României, Iordănescu Jr. a dezvăluit că nu a primit până în acest moment nicio propunere din partea Federației.

Cu toate acestea, tehnicianul a declarat că a primit două oferte concrete în ultima lună, însă a decis să le refuze din start, asta deoarece și-a dorit foarte mult să își continue munca la FCSB.

„Eu nu am nicio ofertă în momentul acesta. Nu m-a sunat nimeni de la națională și asta pot proba cei de acolo. Eu nu am vrut să plec de la FCSB. Am avut două oferte în ultima lună, ambele de afară. Una dintre echipe îmi plătea și clauza de reziliere. Gigi putea să facă bani dacă îmi spunea că nu mă mai vrea. Iar eu am refuzat ambele oferte, încă de la primul telefon. Agenții pot confirma”, a fost mesajul pe care Edi Iordănescu, potrivit Radio Sport 1.