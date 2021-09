Edi Iordănescu nu poate respira încă ușurat: „Să sperăm că el va decide totul în continuare!”

Antrenorul FCSB pare că reușește în continuare să dețină controlul la echipa roș-albastră, la mai bine de o lună de la instalare!

Gigi Becali era recunoscut pentru lipsa de răbdare pe care o are cu proprii fotbaliști și antrenori, astfel că devenise deja un obicei ca afaceristul din Pipera să dicteze totul la formația roș-albastră. Cu toate acestea, odată cu numirea lui Edi Iordănescu, patronul echipei a anunțat că îi va oferi acestuia putere deplină și nu se va mai băga peste deciziile sale.

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor, Adrian Neaga, a analizat randamentul FCSB-ului sub comanda lui Iordănescu și a constatat un progres în evoluțiile echipei de la venirea fostului tehnician al CFR-ului. Cu toate acestea, Neaga este sceptic în privința relației acestuia cu patronul și speră ca Becali să se țină în continuare de promisiuni.

„A fost un meci frumos, în care s-a impus echipa mai bună. FCSB este o echipă cu jucători foarte buni, dar trebuie să mai așteptăm câteva meciuri ca să vedem evoluția lor. Dar sunt jucători buni, tineri, care pot crește în timp. Se antrenează foarte bine și pot crește.

Să sperăm că Edi va face treabă bună la Steaua. Normal că a schimbat lucrurile. Se vede în jocul echipei că le-a schimbat. Să sperăm că el va decide totul în continuare la Steaua”, a spus Adrian Neaga, la Arena Națională, după FCSB – Academica Clinceni 3-2.

Gigi Becali: „La FCSB șef este Edi!”

”Eu am mai spus, e vorba de bani publici aici. Dar, știți ce? Uitați de mine! Nu mă mai interesează. Am ieșit din viața publică. Mai aveam echipa, dar acum i-am dat-o lui Edi. Să facă ce vor ei, cei de la Armată! Eu am spus de atâtea ori și nu s-a întâmplat nimic. Gata! Iar la FCSB șef este Edi!”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport, în cursul zilei de astăzi.