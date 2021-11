Edi Iordănescu, tranşant în privinţa preluării echipei naţionale: ,,Renunţ a doua zi la licenţa de antrenor”

Edi Iordănescu este în acest moment un antrenor liber de contract, după ce a decis să pună capăt colaborării cu Gigi Becali, la FCSB.

Patronul clubului ,,roş-albastru” spunea despre antrenorul plecat de la formaţia sa, în urmă cu o zi, că ar avea ceva contacte din parte echipei naţionale, având în vedere că Mirel Rădoi nu va mai continua pe banca primei reprezentative. Edi Iordănescu a făcut precizări în acest sens şpune că nu este nimic adevărat.

Citeşte şi COMUNICATUL POLIŢIEI DUPĂ CE PALATUL LUI GIGI BECALI A FOST VANDALIZAT DE ULTRAŞI! CINE A FĂCUT SESIZAREA

,,Poate să spună orice, dar eu voi dovedi că nu sunt adevărate prin schimbul de notificări care au fost. Chiar dacă nu vreau să fac public, nu-mi doresc și probabil nu o să o fac… dacă e nevoie, voi dovedi că nu mint, nu am nicio discuție cu nimeni, sub cuvânt de onoare că nu am vorbit cu nimeni de la Federație. Sunt pregătit să renunț a doua zi la licența de antrenor dacă cineva dovedește că mint.

Discuțiile și ofertele pe care le-am primit au fost doar din străinătate și le-am refuzat. Plec pentru că asta s-a dorit și nu pentru că am vrut eu. Să nu inducă clubul în eroare, sunt banii dânsului, dar nu eu mi-am dorit despărțirea asta. S-a ajuns aici pentru că asta și-a dorit dânsul. Să înțeleagă că gestionează un club cu milioane de suporteri și se joacă cu patima și dragostea multor oameni. Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, dar la un moment dat m-am enervat și am ripostat, pentru că deja erau prea multe. Au fost momente în care nu am înțeles ce dorește.”, a declarat Edi Iordănescu.