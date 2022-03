Edi Iordănescu, tună și fulgeră după înfrângerea cu Grecia: ,,Am fost și timorați!”

Edi Iordănescu a debutat cu o înfrângere pe banca echipei naționale de fotbal a României: tricolorii au pierdut în fața selecționatei Greciei, scor 1-0, într-un meci amical disputat pe Stadionul Ghencea.La meci au asistat peste 20.000 de spectatori. Jocul a fost precedat de un moment de reculegere pentru victimele războiului din Ucraina.

Edi Iordănescu a menționat în interviu de după meci că partida cu Grecia este una foarte importantă, prin care echipa se poate suda, iar nivelul grecilor este unul foarte ridicat.

,,A fost un test foarte util, problemele de sănătate ne-au dat peste cap procesul de pregătire. A tot trebuit să ne adaptăm la situație, dar asta e. Eu apreciez nivelul Greciei, a făcut egal cu Spania, a bătut Suedia. Este la un nivel bun, de aceea așteptam acest test. Am vrut să câștigăm, să prindem curaj. Dar noi am tras destule concluzii, avem multe de reparat.

Nu am intrat cum trebuie, nu am avut mobilitate, am fost statici. Am fost și timorați. Când am accelerat am avut ocazii, mai ales la Mitriță, care putea marca și schimba soarta meciului. La pauză i-am stimulat, am vorbit cu ei, am mai corectat și s-a văzut. Am avut alt ritm, altă profunzime, am fost mai aproape de ceea ce vrem. Cu puțin noroc puteam să scoatem un rezultat bun.

Cei care au intrat de pe bancă au făcut-o bine. Am încredere în grup, mai ales în tineri, azi am avut doi debutanți. Să sperăm că după Israel vom trage o linie și, dacă nu mai vor fi probleme, vom face o analiză.

Avem un culoar bun cu Liga Națiunilor, trebuie să obținem rezultate bune, să căpătăm curaj și să atacăm o calificare.

Am avut și eu emoții, dar nu m-am entuziasmat, am și eu experiență. Eu sunt realist, văd potențial la această echipă. Sunt și lucruri negative, avem timp să le corectăm și apoi să arătăm mai bine la meciurile oficiale.

Ne-a întrebat de situația noastră, a aflat că sunt probleme mari de sănătate, sperăm să nu se agraveze. Au fost 8, am recuperat 4, deși nu foarte tare. Încă 4 au probleme, sunt în cameră. Ne-am și testat, speram să evităm astfel de situații, la primul joc, dar asta e”, a declarat Edi Iordănescu la Flash Interviu.