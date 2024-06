Edin Terzic, OUT de la Borussia Dortmund!

Edin Terzic este istorie la Borussia Dortmund. Tehnicianul care a fost aproape să câștige campionatul în ultima etapă a sezonului trecut și a dus echipa în finala Champions League din această stagiune, și-a dat demisia.

Decizia luată a fost una care a surprins fanii echipei, dar și lumea fotbalului. Terzic a anunțat joi, 13 iunie, că nu va mai continua pe banca tehnică.

„Edin Terzic pleacă de la Borussia Dortmund.

Antrenorul, care a câștigat Cupa Germaniei în 2021, a terminat pe locul 2 în campionat în 2023 și a ajuns până în finala Champions League în 2024, a cerut clubului rezilierea contractului cu efect imediat.

Borussia Dortmund a acceptat cererea după o discuție în prealabil”, au comunicat cei de la Borussia Dortmund, pe pagina oficială a clubului.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.

The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.

Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 13, 2024