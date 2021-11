El îi poate lua locul lui Mirel Rădoi pe banca naţionalei: ,,Vrea să vină! E nevoie de 25.000 de euro pe lună”

Mirel Rădoi vrea să plece de la echipa naţională, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor 1-0.

Antrenorul şi-a exprimat dorinţa de a pregăti o echipă de club, unde ar putea avea activitate zilnică, nu periodică ca la prima reprezentativă. Printre înlocuitorii săi la echipa naţională se numără antrenori ca, Laszlo Boloni, Cosmin Olăroiu, Dan Petrescu sau Adrian Mutu.

Giovanni Becali, fost agent de jucători, a vorbit despre decizia lui Mirel Rădoi. Acesta este de părere că tehnicianul va pleca de la naţională, iar ca înlocuitor poate veni Laszlo Boloni, liber de contract în acest moment, însă salariul ar putea fi marea problemă a Federaţiei.

,,Eu cred că pleacă, pentru că îl știu un om de cuvânt, un om încăpățânat. Și nu e vorba de bani, plus că nu cred că are o ofertă în momentul ăsta. El vrea să preia o echipă de club, să fie 8-10 ore pe zi cu jucătorii, ca să implementeze ce are el în cap. Și are în cap! Discursul lui Rădoi e fabulos din punctul ăsta de vedere și de aceea a avut și presa lângă el atâta timp. Nu-și poate pune în practică ideile la națională, unde are 6 meciuri pe an.

Și Boloni ar fi o soluție, chiar am vorbit cu el. Vrea să vină la națională, dar nu poate pe 15.000 de euro. E nevoie de măcar 25.000 pe lună și mi-e greu să cred că federația vrea și poate face efortul ăsta financiar. Deci, Boloni sigur ar veni! ”, a declarat Giovanni Becali, pentru a declarat Giovanni Becali, pentru Fanatik.