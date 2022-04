„El își asumă ceea ce declară!/ întrebați-l pe el!”. Cum a reacționat Liviu Ciobotariu după ce Gabriel Tamaș a declarat că părăsește Voluntari!

FC Voluntari a făcut un sezon regulat excepțional, ajungând în premieră în play-off. Ilfovenii traversează în prezent o perioadă mai delicată, date fiind rezultatele contrastante. Deși sunt la un pas aproape de finala Cupei României (după 2-0, acasă, în tur cu FC Argeș), Gabriel Tamaș se gândește să plece de la echipă.

Astfel, Liviu Ciobotariu, tehnicianul ilfovenilor, a oferit o primă reacție după ce a aflat de decizia fundașului său.

„Întrebați-l pe el!”

„Gabi Tamaș este un jucător cu mare experiență. El își asumă ceea ce declară. Din punctul meu de vedere, Gabi a făcut un sezon foarte bun, așa că sunt deciziile lui pe care și le asumă. Nu am ce să comentez mai mult, întrebați-l pe el. Am vorbit cu el, mi-a spus ce are de gând să facă, o respect. A făcut un sezon foarte bun, vom vedea ce se va întâmpla. Gabi are caracter și va juca până la finalul sezonului”, a declarat Liviu Ciobotariu în cadrul unei conferințe de presă.

Mai precis, Gabriel Tamaș, fundașul ilfovenilor, este nemulțumit. Se pare că acesta acuză clubul că nu și-ar fi respectat promisiunile făcute, în ciuda faptului că jucătorul a dat tot pe teren pentru echipa sa.

La 38 de ani, Tamaș și-a trecut în CV multe echipe pe parcursul carierei. La Voluntari, acesta a ajuns în luna februarie a anului trecut.