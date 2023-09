Elias Charalambous îi ia apărarea lui Joyskim Dawa: „Are un sezon grozav, ne-a salvat în multe meciuri”

FC Hermannstadt și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2, după ce Joyskim Dawa a provocat un pebalty și a fost eliminat.

„Joyskim Dawa are un sezon grozav, ne-a salvat în multe meciuri”, a transmis Elias Charalambous

Gazdele au deschis scorul prin Balaure, în minutul 13, Compagno a realizat dubla pentru FCSB (31 și 48), după care și-a intrat în rol Joyskim Dawa.

În minutul 60, fundașul francrez a fost deposedat de Cristian Neguț în timp ce încerca să se apropie cu mingea la picior de poarta lui Târnovanu, după care l-a faultat în careu pe jucătorul celor de la FC Hermannstadt.

Arbitrul de centru Viorel Flueran a dictat lovitură de la 11m lși l-a eliminat pe apărătorul echipei bucureștene. Daniel Paraschiv a ratat penalty-ul, dar a înscris din apropiere după ce portarul de la FCSB respinsese în față, stabilind scorul final.

Chiar dacă FCSB a pierdut două puncte din cauza lui Joyskim Dawa, antrenorul Elias Charalambous a spus că nu are niciun motiv să-l învinovățească.

„Din păcate, am încasat acel gol din greșeala noastră, se poate întâmpla în fotbal, greșelile fac parte din joc. Chiar dacă am rămas în 10 jucători, cei rămași au făcut un efort grozav și poate am fost chiar mai buni în 10, față de prima repriză.

Cred că e un rezultat corect pentru ambele echipe. Uneori, e bine să faci egal și să iei un punct în loc să pierzi. Nu avem timp de odihnă acum, avem meci în două-trei zile. Sunt mândru de jucătorii mei.

Greșelile fac parte din joc, Dawa are un sezon grozav, ne-a salvat în multe meciuri, nu putem da vina pe el. E om. Despre Dawa nu pot să zic decât lucruri bune, nu avem niciun motiv să îl învinovățim”, a spus tehnicianhl după meci.