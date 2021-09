Eliminarea din Cupă a reluat „războiul” dintre Șumudică și Petrescu: „Eu nu aș fi făcut asta!”

CFR Cluj a părăsit aseară Cupa României încă din primul meci, iar asta a creat nemulțumire în rândul „feroviarilor”!

Campioana României continuă să fie în căutări după venirea lui Dan Petrescu, care are un bilanț nefavorabil în primele patru dueluri pe banca ardelenilor. După ce s-a „înțepat” reciproc săptămânile trecute cu Marius Șumudică, fostul antrenor al echipei, „Bursucul” a fost pus din nou la zid după ultimul rezultat.

Acum, Șumudică a ținut să își arate nemulțumirea față de abordarea tehnicianului în vârstă de 53 de ani și consideră că Petrescu trebuia să acorde mai multă importanță Cupei României. Totodată, fostul antrenor al CFR-ului a declarat că el nu ar fi apelat niciodată la această strategie și s-ar fi luptat pentru fiecare meci în parte.

”Consider că la Cluj, echipa era într-o schimbare, erau jucători noi, jucam un fotbal plăcut, ne cream multe ocazii. Consider că locul CFR-ului era în Conference League. Și rețeta financiară e una apropiată de Europa League. Pentru mine a fost o experiență de viață, am învățat multe.

Am afirmat că vom câștiga campionatul la pas, simțeam că aveam un lot foarte bine structurat și ne puteam bate pe toate cele trei fronturi, inclusiv Cupa României, e un trofeu. CFR Cluj ar fi trebuit să dea mai multă importanță acestei competiții, având în vedere și lotul, din punct de vedere numeric și valoric.

Nu era prima dată când CFR-ul juca din trei în trei zile. E decizia antrenorului, a conducerii, dar eu nu aș fi făcut lucrul ăsta și aș fi vrut să câștig fiecare meci. Îi doresc baftă domnului Petrescu, să dea Dumnezeu să facă mai mult decât am făcut eu și la final să se bucure de cele 21 de puncte pe care eu le-am lăsat.

În momentul de față, cu ce se întâmplă la FCSB, cu venirea lui Budescu, cred că se echilibrează puțin (n.r.- lupta la titlu în Liga 1). Să nu uităm că în play-off se înjumătățesc punctele, orice pas greșit contează”, a spus Marius Șumudică, potrivit Digisport.