Eliminată de la Roland Garros, Irina Begu a oferit o primă reacție: „Am crezut până la ultimul punct, am sperat că pot să întorc!”

Jucătoarea română de tenis Irina Begu (27 WTA, cs 27) a fost învinsă în turul 3 al turneului de la Roland Garros. Tenismena a fost învinsă cu 3-6, 2-6 de către Karolinei Muchova (Cehia, 42 WTA).

După meci, românca a oferit o primă reacție. Iată ce a spus Irina Begu după ce a părăsit Roland Garros.

„Am crezut până la ultimul punct, am sperat că pot să întorc!”

„Cred că ea a avut un joc mult mai solid față de meciurile precedente. Eu am jucat destul de slab, nu am servit suficient de bine, nu am intrat bine în puncte, și ea a profitat. Nu m-a surprins, știam cum joacă. Mă pregătisem pentru jocul acesta al ei. Nu am reușit să o pun în dificultate.

Am crezut până la ultimul punct, am sperat că pot să întorc. Dacă rămâi pozitivă și lupți poți să câștigi chiar și când lucrurile nu merg bine. Wimbledonul va fi următorul turneu la care particip”, a spus Irina Begu, conform Eurosport.