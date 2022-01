Elis Bakaj poate reveni în Ştefan cel Mare! Iuliu Mureşan: ,,E pe lista noastră”

Elis Bakaj, fostul mijlocaş albanez de la Dinamo, ajuns la vârsta de 34 de ani acum, ar putea reveni în Ştefan cel Mare în perioada următoare.

Iuliu Mureşan, directorul executiv al lui Dinamo, a vorbit despre această mutare. Oficialul dinamovist anunţă că albanezul se află pe lista clubului din Ştefan cel Mare, însă împreună cu antrenorii va decide dacă jucătorul o poate ajuta pe gruparea ,,roş-albă.

,,Elis Bakaj poate fi o variantă pentru Dinamo. Acum se uită antrenorii care sunt la echipă și împreună alegem jucătorii. Este și el pe lista noastră. Este un jucător bun, dar depinde de ce se hotărăște în colectivul de antrenori pentru Bakaj, bineînțeles, și cu mine.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Playsport.

Ultima oară în Belarus, la Rukh Brest, Elis Bakaj spune că ştie cum să abordeze situaţia la Dinamo, dacă ar reveni în Ştefan cel Mare.

,,Am vorbit cu cineva de la Dinamo, dar nu a fost nimic concret, doar vorbe. Știu că momentul nu e foarte bun. Dacă mă întrebai acum 10 ani dacă vin la Dinamo, într-o poziție asemănătoare, n-aș fi venit. Acum aș veni, am 34 de ani, am experiență și știu cum aș putea să abordez situația. Cred că pot ajuta pe Dinamo, mă simt foarte bine fizic.

E păcat ce se întâmplă la Dinamo. Toată lumea dorește ca Dinamo să fie unde era înainte, nu doar suporterii echipei. Oamenii vor echipe cu tradiție, vor Steaua, vor Dinamo, vor Rapid. Sunt echipe care joacă 5 ani bine și după se uită de ele.”, a declarat şi Elis Bakaj, pentru sursa citată.