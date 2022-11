Emanuel Gyenes participă la Raliul Dakar 2023 cu aceeași motocicletă din acest an: „Au fost multe ore de lucru”

Motociclistul Emanuel Gyenes va participa la Raliul Dakar 2023, fiind singurul român participant la această competiţie.

„Au fost multe ore de lucru pentru această motocicletă”, a dezvăluit Emanuel Gyenes

El și-a propus să se claseze printre primii 30 de concurenţi. Emanuel ‘Mani’ Gyenes a mai avut intervenţii chirurgicale după fractura din urmă cu doi ani, dar se simte pregătit pentru noua competiţie.

Medicii i-au scos tija din tibie şi plasa din peroneu, dar mai are în picior trei şuruburi care vor rămâne probabil pentru tot restul vieţii.

„Pot să spun că mă simt bine şi mă simt pregătit pentru o nouă provocare. Anul acesta, după ce am văzut că am avut foarte multe probleme tehnice cu motocicleta la Dakar, am vrut să cumpărăm un KTM nou.

Am vrut să facem o comandă la fabrică, dar cei de la fabrică ne-au spus că nu putem să comandăm model nou de motocicletă, concurenţii ‘de fabrică’ merg cu o motocicletă mai nouă decât am eu.

Au spus că nu este livrabil şi atunci am hotărât ca să nu am două motociclete identice mai bine desfac motocicleta asta şi s-o pregătim pentru un nou Dakar, aşa că am cumpărat 50% din piese noi, cadru nou, motor nou.

Au fost multe ore de lucru pentru această motocicletă şi sper să nu mai am probleme tehnice”, a declarat Gyenes.

Emanuel Gyenes vrea să termine pe podium la clasa „male moto”

El a fost acceptat la clasa „male moto” (fără echipă de asistenţă) şi îşi propune să fie pe podium la această grupă.

„Cel mai important lucru e să vin sănătos acasă, dar un loc pe podium la clasa male moto ar fi foarte bine, iar la general un loc 30 ar fi bine”, a spus Gyenes.

Raliul Dakar 2023 începe pe 31 decembrie 2022, în Arabia Saudită, finişul are loc în 15 ianuarie 2023, iar traseul se întinde pe aproximativ 7.500 de kilometri. Sunt înscrişi peste 1.000 de sportivi din 63 de ţări din care 140 de concurenţi la clasa moto.