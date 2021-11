Emil Săndoi, nervos după victoria cu UTA: ,,Eu n-am criticat niciodată! N-aş vrea să fim catalogaţi”

Emil Săndoi, antrenorul celor de la Chindia Târgovişte, a reacţionat la finalul jocului cu UTA Arad, pe care elevii săi l-au câştigat la limită, scor 1-0.

După acest rezultat, antrenorul dâmboviţenilor a răbufnit. Acesta nu vrea ca echipa pe care o pregăteşte să fie catalogată drept o formaţie defensivă. Acesta şi-a motivat decizia de a se închide la unele meciuri din Liga 1.

,,Sunt bucuros pentru băieți, pentru că meritau mai multe puncte în ultimele meciuri. Pe undeva, poate că este o lege a compensației. Nu pot să uite meciul cu FCSB, am luat gol în ultima secundă, din 11 metri. Oricum, se vede că ne-au revenit niște jucători. Sunt trei puncte mari pentru noi, ne ridicăm puțin în clasament. Depinde de noi în continuare.

Aș vrea să-mi exprim o părere. N-aș vrea ca, din cauza declarațiilor unor persoane, să fie lăsată o amprentă pe care această echipă n-o merită. S-a zis că suntem o echipă defensivă, că am tras de timp. Am fost acuzați după niște meciuri în care am jucat în zece oameni. Eu n-am criticat niciodată jocul nimănui și n-aș vrea să fim catalogați.”, a declarat Emil Săndoi, la finalul jocului cu UTA Arad.