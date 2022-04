Emil Săndoi: „Nu am făcut o partidă proastă!/ Meritam victoria!”. Tehnicianul Chindiei, revoltat după eșecul cu FC Botoșani

Chindia a pierdut acasă cu FC Botoșani (1-2). Dâmbovițenii au prestat un joc entuziasmant și deși au deschis scorul, au fost învinși. Trupa lui Emil Săndoi se află pe loc de baraj, iar antrenorul este sigur că echipa sa merita victoria astăzi.

Mai exact, Săndoi a declarat că rezultatul final este unul mincinos, comparativ cu realitatea din teren.

Emil Săndoi: „Ăsta este fotbalul, îmi pare rău!”

„Avem un an de zile aproape de când n-am mai luat gol din faze fixe. Ne-am pregătit bine, dar jocul greșeala așteaptă. Aveam un marcaj fix, știam că Papa vine pe scurt, am pierdut marcajul, a fost importantă și devierea, a venit exact unde nu trebuia pentru noi.

Ăsta este fotbalul, îmi pare rău, pentru că nu am făcut o partidă proastă, din contră. Am reușit să ne subordonăm adversarul în multe momente ale partidei. Probabil că această schimbare de strategie pe care o avem ne-a debusolat puțin.

Mai sunt jocuri, nu se știe nimic. Este un program greu, la fel cum au și celelalte echipe. Am ratat azi un pas important pe care puteam să-l facem. Am fi meritat victoria”, a spus Emil Săndoi, la finalul partidei cu Chindia.

Va fi demis de la Chindia? Reacția antrenorului

Lipsa de rezultate ar putea să-i aducă despărțirea de gruparea dâmbovițeană. Săndoi a comentat astfel:

„Nu m-a afectat, în fotbal apar mereu astfel de discuții, niciunul antrenor nu e pe viață la o echipă. Noi, staff-ul, împreună cu jucătorii știm că am făcut tot ce depinde de noi. E clar că am făcut și greșeli, toată lumea greșește, dar nu cred că am făcut greșeli capitale. Rămâne de văzut ce se va întâmpla”, a mai spus tehnicianul Chindiei.

Chindia Târgoviște se află pe locul 13 din play-off, de baraj, cu 22 de puncte.