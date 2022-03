Emil Săndoi: „Putea să facă diferența acea fază”. Unde crede tehnicianul Chindiei că echipa sa a fost dezavantajată

Chindia a remizat contra FCU Craiova în prima etapă a play-out-ului (0-0). Meciul a fost echilibrat, cele două formații prestând un joc responsabil și destul de simplu. Emil Săndoi a comentat după partidă prestația echipei sale, remarcând de asemenea un moment care putea schimba soarta partidei.

„E o fază grea, însă sunt convins că putea să se dea penalty.”

La conferința ce a urmat după meci, Emil Săndoi a declarat următoarele:

„Maniera de arbitraj a fost OK, fazele au fost interpretate bine. Cu o singură excepție, care putea fi decisivă, penalty-ul la Florea. Putea să facă diferența acea fază. E o fază grea, însă sunt convins că putea să se dea penalty. Dacă am fi înscris, poate că șansele noastre la 3 puncte ar fi fost mai mari”.

„FCU Craiova a avut o singură ocazie în prima repriză, când am făcut noi o greșeală colectivă. E bine că n-am primit gol, totuși. Apoi, a fost greu să intrăm în ritm, dar cred că odată cu trecerea timpului am controlat meciul și am fost mai periculoși. Florea a ratat singur cu portarul. Până la urmă, e un rezultat echitabil”, a adăugat Săndoi.

Chindia va juca în etapa viitoare în deplasare contra Mioveni.