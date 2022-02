Emil Săndoi se pregăteşte să facă o nouă victimă în Liga 1: ,,Va fi o luptă dârză”

Emil Săndoi, antrenorul celor de la Chindia Târgovişte, a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă, înaintea duelului din etapa a 25-a a Ligii 1, cu FC FC Argeş.

După ce etapa trecută dâmboviţenii au dat lovitura cu Farul Constanţa, scor 1-0, Emil Săndoi se aşteaptă acum la un meci de luptă cu piteştenii lui Andrei Prepeliţă.

,,Mă bucur pentru băieții noștri, cred că am gestionat foarte bine jocul cu Farul. Am avut răbdare și până la urmă am fost răsplătiți. A fost un meci greu, până la urmă e important că am reușit să câștigăm toate cele trei puncte. Venim după patru jocuri consecutive în care nu am primit gol, contabilizând aici și victoria cu Clinceni, din decembrie. Orice punct acumulat este deosebit de important. Va fi o luptă dârză miercuri. Suntem într-un moment bun și trebuie să continuăm pe această linie.

Au jucat ok și Passaglia, și Butean, și Chuncukov, cu evoluții în nota echipei. Unii dintre ei aveau doar câteva zile de când erau în colectivul nostru. S-au adaptat rapid, au dat dovadă de inteligență în joc, au fost niște plusuri pentru echipă. La acest capitol vreau să îl remarc și pe Pițian, care s-a reintegrat foarte repede, știe ce are de făcut pe teren.”, a declarat Emil Săndoi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Partida dintre Chindia Târgovişte şi FC Argeş se va disputa, miercuri, de la ora 15:00, în cadrul etapei a 25-a din Liga 1. Înainte de acest joc, Chindia ocupă locul 11 în clasament, cu 27 de puncte, în timp ce FC Argeş se clasează pe poziţia a 8-a, cu 34 de puncte.