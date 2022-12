Emiliano Martinez mărturisește că victoria din Cupa Mondială este momentul la care a visat dintotdeauna

Portarul Argentinei, Emiliano Martinez, a declarat după câştigarea Cupei Mondiale, că trăiește momentul la care a visat întreaga sa carieră și a spus că dedică trofeul familiei sale.

De asemenea, Martinez a spus că finala a fost dificilă, dar norocul a fost de partea Argentinei.

“Am suferit mult. Ne gândeam că avem jocul sub control, dar ei au reuşit să revină. A fost un meci foarte complicat. Ne era menit să suferim. Adversarii au avut o ultimă ocazie de a câştiga şi din fericire am putut opri mingea. Este momentul la care am visat mereu, nu am cuvinte. Îi dedic familiei mele victoria”, a spus jucătorul, potrivit L’Equipe.