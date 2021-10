Emma Răducanu, declarație amuzantă: „Sunt foarte dor de tine și iubesc România. Nu gust țuică înaintea turneului”

Jucătoarea de tenis britanică de origine română Emma Răducanu (18 ani, 24 WTA) a oferit momente amuzante duminică, după un antrenament.

Sportiva a încercat să le vorbească în limba română fanilor prezenți în tribune la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.

”Nu vorbesc foarte bine, dar pot să încerc. Vreau să spun mulțumesc foarte mult, oamenii au fost foarte prietenoasă cu mine și eu sunt foarte dor de tine și iubesc România și pun aici”, a spus jucătoarea de tenis, ducându-și mâna spre inimă.

”Este foarte frumos în Transilvania. Este mai verde, mai multă natură decât în București, unde am mai fost. Îmi place enorm și acolo, pentru că am amintiri extraordinare, acolo fiind bunica mea. Însă am remarcat diferența dintre Transilvania și București”, a mai declarat Emma Răducanu, potrivit News.ro.

”Îmi plac sarmalele și ciorba, îmi plac oamenii de aici, umorul lor. Am auzit că țuica este tradițională este aici, dar, oricum, nu aș fi încercat să gust țuică înaintea turneului”, a mai spus, râzând, Emma Răducanu.

La debutul la Cluj-Napoca, Emma Răducanu o va înfrunta pe Polona Hercog.