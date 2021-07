Emma Răducanu, după ce a eliminat-o pe Sorana: ”Am rămas fără cuvinte”. Reacția organizatorilor

Cu această victorie, sportiva de doar 18 ani s-a calificat în premieră în turul al patrulea de la All England Club, devenind cea mai tânără jucătoare britanică ajunsă într-o fază atât de înaltă pe iarba de la Londra.

La finalul meciului, Emma Răducanu și-a găsit cu greu cuvintele, dar a dat dovadă de un simț ridicat al umorului.

”Am rămas fără cuvinte acum. Nu știu cum să reacționez. Sunt atât de recunoscătoare pentru tot sprijinul primit. Este, de departe, cel mai important teren pe care am jucat, dar cred că am gestionatul momentul destul de bine.

Când îmi făceam bagajele pentru bulă, părinții m-au întrebat ‘nu-ți iei cam mult echipament la tine?’. Acum cred că e cazul să bag la spălat”, au fost cuvintele Emmei Răducanu.

Și organizatorii de la Wimbledon nu au uitat de performanța jucătoarei britanice de origine română, care se va duela în runda a patra cu australianca Ajla Tomljanovic (locul 75 WTA).

”18 ani. Locul 338 în lume. Calificare în turul patru. S-a născut o stea – iar numele ei este Emma Răducanu”, se arată pe contul de Twitter al Grand Slam-ului de la Wimbledon.

18 years old.

338th in the world.

Into the fourth round.

A star is born – and her name is @EmmaRaducanu 💫#Wimbledon pic.twitter.com/BMzUWJltmU

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021