Surpriză la Wimbledon! Sorana Cîrstea, eliminată de Emma Răducanu

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 45 WTA) a fost eliminată, sâmbătă, de britanica de origine română Emma Răducanu (locul 338 WTA), în turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Emma Răducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute.

În următoarea fază a competiției, Răducanu o va întâlni pe australianca Ajla Tomljanovic (locul 75 WTA). Sorana Cîrstea a evoluat pentru a patra oară în carieră, în turul trei la Wimbledon. Prin participarea în turul trei, sportiva din Târgoviște va primi un cec în valoare de 115.000 lire sterline şi 130 de puncte WTA.

Emma Răducanu are 18 ani și s-a născut în Canada. Tatăl ei este român, iar mama ei este chinezoaică. La vârsta de doi ani, Emma Răducanu a emigrat în Marea Britanie, alături de părinții.

