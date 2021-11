Emma Răducanu, gata de noi performanţe! Cine o va pregăti pe jucătoarea cu origini româneşti în 2022

Imediat după ce a cucerit trofeul de la US Open, Emma Răducanu a luat decizia de a rupe colaborarea cu Andrew Richardson, decizând să se bazeze pe un antrenor mult mai experimentat decât acesta.

După ce s-a pregătit singură, Emma Răducanu este foarte aproape acum de a-şi numi noul antrenor sub comanda căruia se va pregăti în 2022.

Cel cu care ar fi ajuns sportiva la un acord este Torben Beltz, anunţă The Telegraph. Cei doi au fost surprinşi împreună zilele trecute, la un local din sud-estul Londrei.

Torben Beltz le-a mai pregătit până acum pe Angelique Kerber, Carina Witthoft și Donna Vekic. Cu Kerber a ajusn pe primul loc în ierarhia WTA şi a cucerit două Grand Slam-uri (Australian Open și US Open, în 2016).

