Emma Răducanu, mesaj după victorie: „România, te iubesc!” Replica genială a WTA

Emma Răducanu a postat un mesaj special după ce a debutat cu o victorie la Transylvania Open. După meciul cu Polona Hercog, campioana de la US Open a postat o fotografie superbă pe contul personal de Instagram.

Răducanu, aflată chiar la prima victorie în turneele WTA, a postat un selfie făcut chiar pe terasa camerei de hotel. „Super fericită pentru prima victorie WTA. Mulţumesc mult şi, România, te iubesc” – a scris Emma, folosind un drapel tricolor în mesajul postat.

Reacţia contului oficial WTA nu s-a lăsat mult aşteptată. „Time for some sarmale” – au comentat cei de la WTA, spre deliciul fanilor din România ai campioanei de la US Open.

Emma Răducanu a învins-o pe Polona Hercog în trei seturi, după ce pierduse primul set al întâlnirii. Jucătoarea a cărui tată este născut în România a cucerit pe loc telespectatorii turneului Transylvania Open. La final, sportiva în vârstă de 18 ani a ţinut şi un discurs în limba română.

În optimile de finală de la Cluj-Napoca Emma Răducanu o va întâlni pe Ana Bogdan.