VIDEO | Moment special la Cluj-Napoca! Emma Răducanu, interviu în limba română: „Sunt acasă aici”

Calificată în optimile de finală de la Transylvania Open, noua senzație a tenisului feminin mondial a fost intervievată la finalul partidei de jucătoarea Alexandra Dulgheru. Aceata a început interviul cu o întrebare în limba engleză, dar Emma Răducanu a ținut să vorbească în limba română, țara natală a tatălui ei.

„Vreau să încercăm puțin în română și, dacă nu mai pot, schimb în engleză. Azi a fost un meci foarte dificil. Ea a fost foarte tare, eu cred că n-am jucat așa bine, dar am câștigat și am așa multă bucurie acum! Vreau să mulțumesc foarte mult, este un turneu foarte bine organizat. Mie îmi place foarte mult România, cred că sunt acasă aici.

Mâncarea mea preferată? Ciorba de perișoare, sarmalele, mămăliga, papanașii. Înainte de meci n-am mâncat ciorbă de perișoare, ci de legume. Și mai aștept puțin și o să mănânc niște sarmale.

Sportiva de 18 ani a venit la Cluj-Napoca alături de tatăl ei român și a vorbit despre ce înseamnă acest lucru pentru ea.

„Am înțeles tot ce ai spus, dar nu-mi găsesc cuvintele. Înseamnă foarte mult să joc în țara tatălui meu”, a spus sportiva în limba engleză, apoi a continuat în română:

„Am amintiri foarte frumoase din țară și mă bucur foarte mult că am ocazia să ajung aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de azi și de săptămâna asta. Mi-e puțin rușine, dar dacă mai stau aici, voi fi mai bună la acest capitol (n.r. – comunicarea în limba română)”, a continuat Emma Răducanu.

Alexandra Dulgheru i-a răspuns: „Ai cucerit o țară întreagă, stai liniștită!”.

Reprezentanta Marii Britanii a vorbit și despre meciul cu Ana Bogdan, pe care o va întâlni în turul al doilea.

”A fost greu să revin după primul set. Nu am reușit să returnez bine azi. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să joc aici, în România. Sunt tristă că nu sunt spectatori, dar m-am bucurat de prezența lor la antrenamente. Nu am jucat cu Ana Bogdan, dar am vorbit cu ea și e o fată foarte drăguță, foarte veselă. Abia aștept să joc cu ea”, a mai spus jucătoarea cu origini românești.

