Emma Răducanu, victorie uriașă la Australian Open! Poate da peste Simona Halep în turul 3

Britanica în vârstă de 19 ani a trecut de Sloane Stephens, cu 6-0, 2-6, 6-1, în primul tur de la Australian Open!

Emma Răducanu a obținut un succes de răsunet la Melbourne și a izbutit să se califice în următoarea fază a competiției. În turul trei, sportiva cu origini românești poate da peste Simona Halep, în cazul în care cele două își vor câștiga duelurile din actul secund.

La finalul partidei cu Stephens, Emma s-a arătat extrem de fericită și a ținut să îi mulțumească publicului pentru susținerea acordată. Totodată, Răducanu a dezvăluit că a fost un duel dificil, care a implicat foarte mult efort din partea sa, însă se bucură de prima victorie de la Australian Open 2022.

”Vreau să le mulțumesc celor care au rămas în tribune, apreciez susținerea lor. Am dat totul pe teren și la fel a făcut și Sloane. A fost un meci de calitate, mă bucur că am câștigat meciul în fața unei mari campioane. Știam că vor fi schimburi lungi, că trebuie să muncesc pentru punctele mele și mă bucur că am câștigat. M-am simțit bine, nu am avut erori neforțate. M-am regrupat pentru setul al treilea. Nu cred că scorul reflectă ce s-a jucat. Am făcut un efort în ultimul set. Nu a fost ușor”, a spus Răducanu, la interviul acordat pe teren.

Emma Răducanu – Danka Kovinic și Simona Halep – Beatriz Haddad Maia sunt meciurile pe care cele două sportive trebuie să le câștige, în turul doi, pentru se întâlni în premieră într-un joc direct.