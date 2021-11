Enes Sali și misterul convocării sale la naționala mare! Comparație cu Hagi, Balaci sau Dobrin

La vârstă de doar 15 ani, Enes Sali are ocazia să debuteze pentru prima reprezentativă a României, depășind astfel un record deținut de Cristi Manea, fotbalistul celor de la CFR Cluj!

Noua speranță a fotbalului românesc este asul din mâneca lui Mirel Rădoi pentru dubla din această lună, iar selecționerul este gata să rămână în filele istorice ale fotbalului dacă apelează la Sali în meciul cu Islanda sau Liechtenstein. Întrebat despre criteriile care au dus la convocarea tânărului fotbalist, Rădoi a dezvăluit că unul dintre principalele motive este reprezentat de securizarea acestuia de către România, în dauna reprezentativelor din Canada sau Turcia.

Totodată, actualul selecționer a ținut să evidențieze și impactul pe care Sali l-a avut la vârsta de doar 15 ani, menționând faptul că Ianis Hagi, Florinel Coman sau Alexandru Cicâldău nu au atras atenția în maniera în care a făcut-o până acum jucătorul Farului.

„Unul dintre motivele pentru care este aici este securizarea lui pentru România, dar acesta nu este singurul. Am încercat să adunăm mai multe informații în această perioadă. Am dat timpul puțin înapoi și am vrut să vedem dacă restul jucătorilor au avut, la 15 ani, impactul pe care l-a avut Sali în fotbalul românesc.

Am cules informații despre Gică Hagi, Balaci, Dobrin, Sorin Cârțu și așa mai departe. Ianis, Coman, Tănase sau Cicâldău nu au avut un asemenea impact la vârsta pe care o are Sali acum. Este un talent pe care România nu-și permite să-l piardă! Va trebui să vedem dacă în anumite momente de joc îl vom putea introduce. Este, totuși, un copil, să nu îl suprasolicităm”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.