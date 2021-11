Episod incredibil la echipa naţională: ,,Un domn de la FRF a preluat antrenamentul! A zis că antrenorul nu ştie nimic”

Un episod incredibil a fost dezvăluit de un nume important din fotbalul românesc, cu privire la ceea ce se întâmplă la echipa naţională de fotbal feminin.

Liţă Dumitru, fost fotbalist la Steaua, mărturiseşte că a asistat la un antrenament al echipei naţionale de fotbal feminin, care a fost condus de un oficial al FRF, în loc de antrenorul angajat pe acea funcţie.

,,Acum un an, când am venit în România, am mers la un antrenament al echipei naționale de fotbal feminin, la Mogoșoaia, pentru că sunt prieten foarte bun cu doctorița de acolo și aveam nevoie să o văd. Vă spun ce am văzut: a fost un domn de la Federație, care conduce fotbalul, a preluat antrenamentul și l-a făcut de la început până la sfârșit.

Și-a dat seama că sunt în tribune, m-a invitat să fac o poză cu echipa și s-a scuzat că a făcut antrenamentul. A zis că are antrenor cu calificări, dar că nu știe nimic. Păi dacă nu știe nimic, de ce nu îl schimbă? Nu vă dau numele, că n-are niciun rost. Așa se procedează. Selecționerul de la fete era lângă el. Nu știu cine era. A venit și mi-a prezentat scuze. I-am zis că nu mă interesează.”, a declarat Liţă Dumitru, pentru Digisport.

Anul trecut, antrenor la echipa naţională de fotbal feminin era Mirel Albon, care a fost înlocuit la început de 2021 de către Cristi Dulca.