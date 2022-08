Erik Lincar nu este sigur dacă va continua la Universitatea Cluj: ”Poate e nevoie de o schimbare!”

Sepsi s-a impus cu 1-0 contra celor U Cluj. Meciul a avut probleme și a fost întrerupt de Sebastian Colțescu, deoarece suporterii ardelenilor au rostit scandări xenofobe. La finalul partidei Erik Lincar, a recunoscut că poate ar fi o idee bună ca la echipă să se producă o schimbare.

”Poate e nevoie de o schimbare!”

”Până la primirea golului, am reușit să-i ducem pe cei de la Sepsi în jocul pe care ni l-am dorit. Nu i-am lăsat să își etaleze calitățile tehnice și să-și creeze ocazii de gol.

În momentul de față, nici nu știu ce să spun. E clar că și jucătorii sunt destul de jos din punct de vedere mental. E a patra înfrângere și speram și eu că odată cu revenirea acasă va veni și prima victorie. Oricum, au muncit mult, au alergat, doar că în fotbal trebuie să profiți de toate situațiile pe care le ai.

(n.r. despre plecarea de la U Cluj) În România se încearcă să se creeze tot timpul anumite presiuni. Din păcate, chiar anumite manipulări, în lumea presei.

Chiar nu am avut nicio discuție cu nimeni. Până la urmă, eu mai am de primit bani de la clubul acesta, pentru performanța pe care am făcut-o.

Să aduc eu bani de acasă ca să plec, asta ar fi ultima, cum își doresc unii. Trebuie să fiu foarte conștient că în ultimele patru etape am pierdut. Din păcate, nu ne-a ieșit nici azi. Ok, poate e nevoie de o schimbare, nu contest, de o altă energie”, a spus Lincar, după eșecul cu Sepsi.