Erik Lincar, vine să câștige la Ploiești: „Vom reuși să marcăm și la Ploiești!”. Tehnicianul celor de la U Cluj vrea victoria contra Petrolului

Capul de afiș pentru prima rundă din play-off-ul Ligii 2 îl reprezintă meciul de la Ploiești dintre Petrolul-U Cluj. Această confruntare aduce față în față ocupantele primelor două locuri, echipele care au șanse foarte mari la promovare.

Petrolul s-a impus cu 1-0 în precedenta întâlnire dintre cele două, meciul fiind disputat în luna decembrie a anului trecut tot la Ploiești.

Echipa lui Erik Lincar a susținut o conferință de presă înaintea meciului, unde a fost comentată partida ce va urma.

Erik Lincar: „Nu mergem să ne apărăm, nu mergem să stăm cu fundul în poartă. Mergem la război!”

Tehnicianul clujenilor s-a dovedit plin de optimism la conferința de presă. Chiar dacă Petrolul are un sezon fantastic anul acesta, U Cluj este o echipă diferită acum față de meciul din decembrie dintre cele două.

„E un adversar redutabil mai ales pe teren propriu. A făcut un singur egal cu FC Buzău, chiar anul acesta, dar diferențele sunt majore față de anul trecut, când în luna decembrie am jucat pe Stadionul Ilie Oană în ceea ce ne privește pe noi, pentru că vom avea patru, cinci jucători noi în echipă, care s-a schimbat într-un procent destul de mare. După cum am zis tot timpul, am adus jucători cu calitate foarte bună și mai ales jucători care au jucat la nivelul Ligii 1.

Așteptările noastre sunt foarte mari, mai ales prin prisma ultimelor rezultate din acest an. Nu mergem să ne apărăm, nu mergem să stăm cu fundul în poartă. Mergem la război! Avem încredere, trebuie să fim curajoși și de ce nu să obținem toate punctele din această confruntare.

E greu de spus ce se va întâmpla, mai ales că, după cum ați și remarcat, noi în aceste trei etape am reușit să marcăm nouă goluri, ceea ce reprezintă o medie destul de bună și ne dă încredere că vom reuși să marcăm și la Ploiești.”, a declarat antrenorul formației U Cluj la conferința de presă.

Linkar nu se teme de cel mai în formă jucător al „lupilor”: „E un jucător foarte bun, dar nu ne îngrijorează.”

Sory Ibrahim Diarra, atacantul în vârstă de 22 de ani al Petrolului, a marcat în acest sezon 11 goluri alături de 3 pase decisive în 15 meciuri. Antrenorul celor de la U Cluj îl apreciază pe vârful echipei ploieștene, dar nu se teme de el:

„E un jucător foarte bun, dar nu ne îngrijorează. Noi trebuie să ne luăm toate măsurile pentru a-l bloca. Deocamdată nu știm dacă va fi titular, dar cred că are șanse mari să evolueze de la început. Fundașii mei vor trebui să fie foarte atenți. E un jucător foarte abil, cu viteză, tehnic, marcator, de aceea va trebui să ne luăm toate măsurile de siguranță”, a declarat Linkar la conferința de presă.

Petrolul este pe primul loc în acest moment, cu 49 de puncte, în timp ce U Cluj este pe locul 2 cu 42 de puncte. În ultima etapă a sezonului regulat, ambele echipe au marcat câte 3 goluri (Unirea Constanța-Petrolul 2-3 și U Cluj-Dunărea Călărași 3-0).