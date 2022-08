Erling Haaland l-a surprins până și pe Pep Guardiola: „Acum o săptămână nu se putea adapta”

Manchester City a debutat cu victorie în noul sezon al Premier League, 2-0 pe terenul lui West Ham. Pep Guardiola l-a lăudat, după meci, pe autorul golurilor, Erling Haaland.

Erling Haaland nu se putea adapta în Premier League acum o săptămână, a spus Pep Guardiola

Atacantul norvegian Erling Haaland a avut un debut excelent în Premier League. El a marcat ambele goluri ale victoriei lui Manchester City de pe terenul lui West Ham, în minutele 35 și 65.

Antrenorul campioanei Angliei, Pep Guardiola, a recunoscut că până și pe el l-a surprins evoluția atacantului norvegian, adus în aceaată vară de la Borussia Dormund.

„Acum o săptămână nu se putea adapta în Premier League, acum este alături de Henry, Alan Shearer și Cristiano Ronaldo.

Vrem doar ca jucătorii noi de la echipă să fie fericiți și să pună puțin mai multă presiune pe el. Am dori să adăugăm ceva la jocul lui pentru a-l face un jucător mai bun.

Oricât de bun este el și oricât de multe goluri va înscrie, nu ne putem baza doar pe el”, a declarat pep Guardiola, conform AS.

Erling Haaland înscrie de când s-a născut, consideră Pep Guardiola

Tehnicianul spaniol s-a referit și la partida propriu-zisă. „A fost un meci excelent. Ceea ce nu am făcut împotriva lui Liverpool (n.r. – în Supercupa Angliei), pentru că nu am fost mai competitivi ca echipă, am făcut astăzi.

West Ham este o echipă care nu este foarte ușoară la mingi lungi. Erling Haaland a marcat două goluri.

Este important pentru el, pentru noi, pentru întreaga echipă… Nu aveam nicio îndoială că un băiat care înscrie goluri de când s-a născut va marca și azi.

Am făcut tactica pentru a ne crea ocazii, apărându-ne foarte avansat, iar aici mă refer în special la Kyle Walker. A fost uimitor astăzi”, a mai precizat Pep Guardiola.