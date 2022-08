VIDEO | Erling Haaland a învins de unul singur pe West Ham! Debut de vis la Manchester City

Atacantul norvegian Erling Haaland a avut un debut excelent în Premier League. El a marcat ambele goiluri ale victoriei lui Manchester City de pe terenul lui West Ham.

Erling Haaland a ajuns la Manchester City în această vară, echipa engleză urmând să plătească 250 de milioane de euro pentru el. Iar investiția pare rentabilă, în condițiile în care norvegianul a marcat de două ori la debutul în Premier League.

În prima etapă a noii ediții de campionat, Manchester City a jucat în deplasare cu West Ham. Deschiderea scorului a fost consemnată în minutul 35. Areola, care abia intrase în poarta gazdelor în locul lui Fabianski, l-a faultat pe Erling Haaland.

Tot norvegianul a fost cel care și-a asumat răspunderea executției, transformând fără emoții cu un șut puternic, la rădăcina barei.

Manchester City a dominat clar și repriza a doua. În minutul 65, Kevin De Bruyne l-a găsit o excelent la marginea careului pe Haaland, iar acesta a avut timp să schimbe piciorul de sprijin și să șuteze cu stângul, puternic, pe jos.

