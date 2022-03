Eroul Craiovei din 1983 retrăiește cel mai frumos moment al carierei: „Mi-a dat Dumnezezu gândul cel bun”

Nicolae Negrilă a făcut parte din generația de aur a Craiovei din anii `80, atunci când oltenii au devenit prima reprezentantă a României în semifinalele unei cupe europene.

Fundașul a fost autorul golului care i-a calificat pe alb-albaștri în penultimul act al sezonului 1982-1983 al Cupei UEFA. Juveții treceau în retur de Kaiserslautern cu 1-0, după ce pierdeau cu 3-2 în prima manșă disputată în Germania. Negrilă înscria în minutul 82 reușita care îi trimitea pe olteni în semifinale, acolo unde aveau să fie eliminați de Benfica. Acesta și-a adus aminte de reușita din urmă cu 39 de ani pe care o consideră cea mai valoroasă a întregii cariere. A fost și singura a fostului fotbalist în competițiile continentale!

„Ca să glumesc, n-am vrut să mai dau niciunul după aia, ca să îl țineți minte pe ăsta! Cât despre faptul că am șutat cu stângul, a fost o inspirație de moment. Dacă trăgeam cu dreptul, piciorul meu de bază, probabil că respingea fundașul care era lângă mine. Mi-a dat Dumnezeu gândul cel bun!

Nu mai țin minte exact cât am luat primă, vreo 40.000 de lei. Poate chiar mai mult. Erau bani frumoși raportat la cât câștigau românii obișnuiți în vremurile alea. Dar față de cât se câștigă acum… Ăsta a fost „norocul” nostru, ne-am născut prea devreme”, a rememorat Negrilă pentru Gsp.

Ajuns la 67 de ani, Negrilă a avut niște adversari de cinci stele în dubla din urmă cu aproape 4 decenii.

„Doamne, Dumnezeule, spumă de echipă, nu alta! Vă înșir doar câteva nume: Briegel, Melzer, Brehme, Bongartz, Allofs, Nilsson… Poate că acum, când auzim zece știri pe zi despre Messi, Neymar sau Cristiano Ronaldo, aceste nume nu spun mare lucru. Însă toți erau „zmei” atunci. Mai ales în comparație cu noi, românii. Păi, sincer, nu mai țineți minte cum era în anii ăia?

Ne băteau încă de la vestiare când apăreau la stadion cu autocare ultramoderne, când se afișau cu cele mai tari echipamente de joc, cu cele mai tari ghete etc. Noi am avut ani de zile numai două rânduri de echipament, unul alb și unul albastru. Nici teren de antrenament nu aveam, ne pregăteam pe zgură ca să protejăm „Centralul”.. Iar de pe autocarul nostru cădeau tablele dacă prindea viteză mai mare. A fost o minune ce am realizat, ascultați-mă!”, a mai subliniat fostul mare fotbalist.